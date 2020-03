Il sindaco di Castagnito: "Da noi nessun caso. Stare a casa, per ora, è l'unico vaccino contro il virus" (VIDEO)

Nell'ambito dei provvedimenti per il contenimento dell'emergenza Covid-19 il primo cittadino di Castagnito, Carlo Porro, rinnova l'appello ai cittadini a non uscire di casa per evitare il contagio.

Lo fa oggi, dopo averlo comunicato attraverso numerosi avvisi sul sito del Comune. Avvisi che sembrano essere passati inosservati da molti, visti i comportamenti di una parte della popolazione. "Mi auguro li abbiate letti, visto che siamo ancora (al momento) una delle poche realtà non colpite da casi positivi in zona! Vorrei poteste sforzarvi di comprendere che non sono solo 4 chiacchiere sui social network, ma un appello alla popolazione in un momento molto tragico non solo per Castagnito e per l’Italia, ma a livello mondiale. E per ora: stare a casa è l'unica cura- vaccino contro il virus!"

Nei suoi avvisi il sindaco Porro spiega come il Coronavirus sia un killer in agguato ed ha bisogno di noi per diffondersi e moltiplicarsi. "Quindi, non aiutiamolo. E’ come dare un passaggio in macchina ad un delinquente che vuole fare una rapina. Il Covid-19 vuole impossessarsi del nostro sangue e dei nostri polmoni x delinquere". Sottolinea che è giusto preoccuparsi, ma senza avere paura. "La paura mette sotto stress il sistema immunitario che è preposto alla difesa del nostro organismo. In questo momento è molto importante non indebolirlo: è l’unica arma che abbiamo, come difesa, a nostra disposizione per combattere. Dobbiamo invece avere una sana paura di uscire, quella sì"

Ricorda ai suoi concittadini che devono uscire di casa per ragioni strettamente urgenti (farmacia, spesa di beni alimentari), di indossare mascherina e guanti. Inoltre consiglia di valutare attentamente le notizie che in questo momento giungono da ogni dove, prima di condividere sui WhatsApp, Facebook etc... Sono davvero troppe le fake news che costantemente vengono pubblicate sui social network ogni giorno da “virologi” improvvisati. Di seguire invece i canali istituzionali: Ministero, Regione, Comune...

Tra i vari nuovi servizi che l'amministrazione comunale ha attivato ci sono: spesa a casa per anziani, disinfezione aree e strutture pubbliche, intensificato il presidio sul territorio con la Polizia Municipale e la Protezione Civile per evitare assembramenti e punire i “furbetti”.

Il "Ce la faremo" appeso ai balconi non serve a nulla, se poi si esce. Ce la faremo stando in casa!!!

Ricordando tutti che in questo momento delicato, lavorano per noi non solo a parole, ma nei fatti: medici, infermieri, biologi, farmacisti, forze dell’ordine, autotrasportatori, impiegati di tutti i servizi essenziali, operatori della distribuzione dei beni di prima necessità.