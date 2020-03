L'Anvolt di Cuneo continua il servizio gratuito di trasporto dei pazienti oncologici

Nonostante l'emergenza Coronavirus, non si arrestano le esigenze delle persone malate. E nemmeno le terapie di cui hanno bisogno.

Ricordiamo a tutti che l'ANVOLT (Associazione nazionale volontari lotta tumori) di Cuneo c'è. Continuando ad occuparsi del trasporto gratuito delle persone bisognose di terapie radio o chemio.

Come fare? Bisogna chiamare al numero 366/1336618 o lasciare un messaggio chiamando lo 0171/698981

Simone Ruzza, referente della sede cuneese, spiega che è necessario che i pazienti siano dotati di mascherina. "Noi forniamo i guanti, ma purtroppo le mascherine sono contingentate e non ne abbiamo a sufficienza. Il nostro servizio copre tutta la provincia. Rispettiamo tutte le precauzioni e trasportiamo un paziente per volta, cercando di ottimizzare tutto, anche in accordo con i reparti dove vengono effettuate le terapie. Con il nostro servizio sgraviamo anche i famigliari dei malati, non obbligandoli ad uscire. Pensiamo a tutto noi".