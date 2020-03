Marene: altri quattro casi positivi al Covid-19

Altre 4 casi positivi al Coronavirus da Marene che si aggiungo ai 13 precedenti confermati dall’Asl Cn1 nei giorni scorsi. Lo ha annunciato in un video messaggio la sindaco Roberta Barbero ricordando a tutti l’importanza di rispettare l’ordinanza restrittiva che limita le uscite dei cittadini il più possibile.

“Vi chiedo di collaborare e di rispettare questa ordinanza, dall’Asl ci stanno dicendo di chiuderci in casa per bloccare l’epidemia, non siamo in zona rossa, ma rischiamo la quarantena. Si può uscire per andare a lavorare o per necessità comprovate. Inviatiamo a fare la spesa online o fare una spesa più grossa per evitare di uscire tante volte. E’ l’unica maniera per venirne fuori nel più breve tempo possibile. Ricordiamo che i negozi sono aperti al mattino dal lunedì al venerdì, i negozianti al pomeriggio preparano le consegne a domicilio. Al sabato resteranno aperti Testa Alimentari e il Forno delle Delizie”.

“Non sottovalutiamo la febbre in questo periodo, tutti le persone che presentano una febbre oltre i 37 gradi e mezzo si mettano in contatto con il proprio medico curante che saprà cosa fare”.