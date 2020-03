Mascherine fai da te contro il Coronavirus: spopola in rete (e in tv) il tutorial del farmacista di Villanova Mondovì (VIDEO)

Sta spopolando in queste ore in rete e anche in televisione (leggasi La 7) il video tutorial realizzato da Luca Somà, farmacista di Villanova Mondovì, nel quale vengono mostrati i passaggi atti a fabbricare una mascherina "fai da te".

In tempi di Coronavirus, nei quali il reperimento dei dispositivi di protezione si sta rivelando davvero arduo anche per il personale ospedaliero, ecco che giunge dal Monregalese questa soluzione rapida ed economica, seppur solamente provvisoria, poiché non dotata di filtri come le mascherine FFP2 e FFP3.

È lo stesso Somà a sottolinearlo: "Possono essere una momentanea alternativa in attesa che arrivino le vere mascherine. Torneranno utili alle persone che usano la carta da forno o la carta casa e che vedo transitare in farmacia o direttamente a noi farmacisti, che siamo chiamati a indossarla obbligatoriamente e dobbiamo arrangiarci con quello che troviamo".

Per la loro realizzazione, bastano pochi "ingredienti": compresse di garza in tessuto, forbici, pellicola trasparente, pinzatrice ed elastici. Nel video la spiegazione dettagliata.