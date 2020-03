Mondovì, il vicesindaco Luca Olivieri: "La tempesta passerà, ma ora restiamo a casa" (VIDEO)

Anche gli amministratori locali hanno scelto, così, di lavorare da casa. Si chiama smart working, altresì detto lavoro agile, e non va considerato meno inclusivo rispetto a un operato svolto in ufficio. Il motivo è presto detto: vi è più spazio per collegarsi con il mondo esterno. Collegarsi, un verbo usato non in maniera causale: sono i social network, in questo momento, gli strumenti a nostra disposizione per debellare la solitudine e restare in contatto con i nostri affetti e le nostre amicizie.