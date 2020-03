Monticello, il duro appello del sindaco ai suoi concittadini: "Restate a casa!" (VIDEO)

"Sono a conoscenza di continue presenze di persone sia di giorno nei parchi e sulle panchine (non possono proprio rinunciare alla passeggiata eh...) ed inoltre, gironzolano di sera lungo le strade del paese. Dobbiamo avere responsabilità verso gli altri. Non voglio vedere gente in giro per Monticello come ancora si vede, che va al parco, che disquisisce, che racconta di dover andare fuori trovando qualsiasi scusa per uscire dalla propria abitazione. Dovete stare a casa!"

È in sintesi il duro commento del primo cittadino di Monticello d'Alba, Silvio Artusio Comba - rivolto ai suoi concittadini. Il video è stato postato ieri sera dalla Casa dello stesso sindaco sulla pagina social.

Sentito al telefono, Comba, ci spiega come sia davvero arrabbiato - nonostante sia una persona quiete ed equilibrata - a causa della difficoltà di comprensione dei cittadini in merito alla gravità di questo momento storico, complicato e difficile.

Ci fa sapere di essere a conoscenza anche tramite le forze dell'ordine di continui via vai di persone che escono dalle proprie abitazioni con la scusa di acquistare due pagnottine al giorno, di uscite la sera con la scusa dei bisogni del cane, di telefonate alla banca per fare operazioni, richieste come urgenti, sostando fuori dall'edificio e non mantenendo la distanza di sicurezza imposta dal DPCM.

"Il Vigile li ha richiamati più volte - conclude Silvio Artusio Comba -. Se continueranno così saremo obbligati a sanzionare gli irresponsabili in base all'art. 650 del Codice Penale. Abbiamo Comuni vicini con casi di contagio dal Covid-19. Come dice un mio collega sindaco: se continuiamo così, non è una questione di se, ma di quando toccherà a noi"