Dall'ospedale Carle di Cuneo gli operatori sanitari in “tenuta Covid-19” mandano un simpatico video a tutti: “Grazie a tutti quelli che con i loro pensieri ci stanno confortando. Non sapete in questo momento come è utile. E mi raccomando, a tutti quelli che ascoltano. Voi restate a casa, ci pensiamo noi a venire a lavorare”