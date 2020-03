Nonostante il Coronavirus l'Unione Montana Valle Maira si mette in azione per creare "benzina verde" in favore dell'economia del territorio

nonostante la drammatica situazione generata dall’emergenza sanitaria, l’Unione Montana Valle Maira lavora per “mettere gambe” a due progetti davvero strategici, che potrebbero rivelarsi “benzina verde” per una ripartenza immediata di un’economia gravemente compromessa dalle misure restrittive necessarie ad arginare un virus, che ha tutte le caratteristiche di un conflitto bellico.

Il primo afferisce al settore turistico: indiscussa vocazione economica della Valle. L’Unione Montana, con il consenso unanime di tutti i Sindaci dei comuni della Valle, ha deciso di integrare l’incasso della tassa di soggiorno, che sicuramente non raggiungerà i livelli del primo anno di istituzione, al fine di sostenere adempimenti trasversali al territorio: gestione e potenziamento degli uffici turistici, pulizia dei sentieri e promozione turistica, affiancando le eccellenti attività messe in campo, con piena soddisfazione di tutti, dal “giovane” consorzio che da inizio 2019 lavora in maniera coordinata e condivisa.