Per la prima volta nella Storia chiude il Santuario di Lourdes in Francia: al via una catena di preghiere in tutto il mondo dalla Grotta delle Apparizioni

Non era mai successo, neanche in tempo di guerra, che chiudesse il Santuario di Lourdes in Francia. Ciò che non ha potutto l'uomo, ha fatto il Coronavirus, a causa delle stringenti limitazioni imposte finalmente anche dal Governo d'Oltralpe per limitare il contagio.

Dopo la chiusura delle piscine a inizio mese per ragioni precauzionali, è del 17 marzo la notizia della chiusura del Santuario ai pellegrini.

Ma la preghiera non si ferma di certo. I trenta cappellani hanno iniziato, da martedì, una novena di preghiere speciali dalla Grotta delle Apparizioni. Sono preghiere rivolte ai fedeli di tutto il mondo che saranno trasmesse in diretta dalla televisione cattolica: per l'Italia su TV 2000(canale 28 del digitale terrestre)che questa sera alle 17:59 propone il Rosario in diretta da Lourdes.

Lo ha annunciato su Twitter monsignor Olivier Ribadeau Dumas, rettore del Santuario: “Per la prima volta nella sua storia, il Santuario chiuderà per qualche tempo. Pregate con noi durante la novena all'Immacolata”

Anche le stazioni radio cristiane partecipano a questa continua catena di preghiera, una catena mondiale che durerà fino al 25 marzo, il giorno dell'Annunciazione e l'anniversario della sedicesima apparizione a Bernadette Soubirous. Il 25 marzo del 1858 la Madonna rivelò il suo nome alla pastorella: "Io sono l'Immacolata Concezione".