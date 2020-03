Sebastiano Ramello e il suo racconto dall'India, con la speranza di riuscire a tornare a casa a Centallo (VIDEO)

Sebastiano Ramello viaggia spessissimo, soprattutto nei Paesi asiatici, dove promuove i vini italiani. E' all'estero da diversi mesi, da tre in una località del sud dell'India, in attesa di rientrare. Da un mese il suo lavoro è completamente fermo. "Italiani all'estero per lavoro... chi viene a salvarci?. Qui è tutto complicato. Ci siamo isolati dalle masse, per quanto sia possibile qui", scriveva lo scorso 16 marzo sul suo profilo Facebook.

Da martedì ha in mano un biglietto aereo che lo dovrebbe portare a Nizza, procuratogli da una cugina che vive in Australia. Per lui e per la sua compagna. Ma riuscirà a partire? E una volta a Nizza? Come farà a rientrare a Centallo?

Ecco il suo racconto, nel video che ci ha mandato martedì scorso.

Dubbi e paure, oltre al fatto che le istituzioni non stanno dando risposte. Consolato, ambasciata, Farnesina. Nessuno che dia soluzioni o che si stia attivando per dare supporto ai tanti che, come lui, stanno cercando un modo per tornare in Italia.

"Adesso abbiamo una data di rientro e possiamo tirare un mezzo respiro di sollievo, anche se fino quando non saremo in aereo niente è certo, in quanto qua ogni ora ci sono novità, tutto cambia velocemente, ci sono voci anche che dicono che potrebbe chiudere l'areoporto di Bangalore, qualcuno dice che a Nizza non fanno più atterrare stranieri, ma queste per ora sono voci. Un caro amico cuneese residente sulla costa francese attraverso una amica all'aereoporto di Nizza ci sta tenendo aggiornati se ci saranno cambiamenti improvvisi, incrociamo le dita", ci dice.

L'aeroporto di partenza, Bangalore, da dove Sebastiano dovrebbe partire sabato per poi arrivare domenica a Nizza, è a 500 chilometri da dove si trova ora. 500 chilometri in India... è come fare il giro di mezzo mondo. E ci sono blocchi e controlli ovunque.

"In Italia mi metterò subito in quarantena. La cosa che dobbiamo evitare è di finire in quarantena qui. Chi conosce l'India sa quali siano le condizioni igienico-sanitarie del Paese. Sarebbe un incubo".