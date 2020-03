Servono medici per il COVID, chiudono i Pronto Soccorsi a minor accesso: in Granda stop per Bra e Ceva

La notizia era nell'aria e la richiesta, da giorni, arrivava da più parti.

Considerato lo stato emergenziale e l'esigenza di proseguire a riorganizzare il sistema di offerta e di liberare professionisti medici per garantire le terapie da prestare a pazienti COVID, viene sospesa l'attività nei pronto soccorsi con minore accesso in regione.

In Granda sono coinvolti i pronto soccorsi di Ceva e Bra. In Piemonte stop anche per Giaveno, Venaria, Lanzo, Nizza e Borgosesia.

Entro tre giorni si dovrà procedere con la riorganizzazione dei percorsi e dell'attività aziendale, liberando le risorse, secondo le necessità COVID.