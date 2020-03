SLC CGIL: "Poche sanificazioni e dispositivi di sicurezza scarsi per i dipendenti Poste Italiane: bisogna garantire solo i servizi essenziali

in questa situazione di estrema emergenza sanitaria è doveroso un plauso e un ringraziamento a tutto il personale di Poste Italiane che ogni giorno assicura un servizio essenziale ed indispensabile per la popolazione.

Occorre segnalare che, ad oggi in provincia di Cuneo, il servizio non garantisce a tutto il personale le misure necessarie a contenere il pericolo di contagio.

Pur riconoscendo la difficoltà del momento, riteniamo che Poste Italiane non abbia fatto fino ad oggi quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Si è provveduto solo in piccola parte a sanificare i luoghi di lavoro e non gli automezzi, gel disinfettante in quantità minima, carenza di mascherine e guanti monouso, centri di distribuzione poste ancora troppo affollati dai personale portalettere. Lunedì 15 marzo, anche a seguito della protesta dei lavoratori del Centro Distribuzione di Mondovì, che si sono rifiutati di entrare al lavoro per la mancanza di sicurezza, le OO.SS Provinciali hanno inviato all’azienda, al Prefetto e allo Spresal, la richiesta di chiusura di tutti i centri di distribuzione Posta della Provincia di Cuneo.