Una Mondovì spettrale ai tempi del Coronavirus: le immagini della città deserta (VIDEO)

Così il giovane monregalese Alberto Martinetti ha raccontato la sua esperienza personale in una Mondovì deserta ai tempi del Coronavirus. Parole accompagnate da un filmato significativo, che mostra la capitale delle mongolfiere in una veste davvero spettrale.

"Rimbombavano i passi degli unici due o tre pedoni che ho incontrato tra Piazza e Breo, in un'ora di passeggiata - ha commentato il ragazzo -. Ero da solo con me stesso a immortalare alcuni istanti di una situazione epocale come questa, così da poter mettere insieme questo mio piccolo contributo, che potrà fare da ricordo, insieme alle tante foto pubblicate, una volta che tutto questo sarà finito. Mondovì resta a casa, ma tornerà presto a sorridere".