Bra perde il suo Pronto Soccorso, oggi incontro tra Comune e Asl: "Scelta non può calare come un macigno sulla nostra comunità"

Sarà un incontro tra il sindaco Gianni Fogliato e i vertici dell’Asl Cn2 in programma nella giornata di oggi a chiarire le precise motivazioni e le forme con le quali Bra – così come Ceva e diversi altri centri piemontesi – finirà per perdere il suo servizio di Pronto Soccorso, sacrificato all’esigenza di razionalizzare le risorse – soprattutto le professionalità mediche – data l’emergenza in corso anche nella nostra provincia e l’imminente apertura anticipata dell’ospedale di Verduno, individuato dalla Regione come "covid hospital" piemontese.



Nella serata di ieri, quando la notizia dell’imminente chiusura è divenuta di dominio pubblico, l’Amministrazione braidese non ha fatto mistero del suo disappunto per le forme con le quali è stata presa e comunicata dalla Giunta regionale.



"Il sindaco e la giunta comunale di Bra – ha fatto sapere nella serata di ieri il primo cittadino Gianni Fogliato – hanno appreso della notizia della imminente chiusura del pronto soccorso braidese due ore fa, tramite una telefonata del direttore generale dell'Asl Cn2, e una successiva comunicazione indirizzata ai direttori generali delle Asr e al direttore Centrale Operativa 118, ma non per conoscenza ai sindaci dei Comuni coinvolti, che sta in questi minuti circolando sui social. Siamo consapevoli della situazione di estrema criticità che stiamo vivendo, ma questa scelta - nel cui merito adesso non ci pronunciamo in attesa di valutarne tutte le ripercussioni - non può calare come un macigno sulla nostra comunità (non solo quella della città di Bra, ma dell'intera area del braidese)".



"Esprimiamo tutta la nostra contrarietà – concludeva Fogliato coi suoi assessori, rimandando ogni altra valutazione della Giunta all’incontro odierno – e la nostra sorpresa rispetto al metodo utilizzato dalla Giunta regionale per comunicare una decisione di così rilevante impatto sociale e sanitario, presa senza aver preliminarmente sentito i naturali interlocutori del territorio, ossia il sindaco e gli amministratori locali".





LE PERPLESSITA’ DEL M5S MARTINETTI

Sempre nella giornata di ieri, prima che la notizia diventasse ufficiale, la chiusura del pronto soccorso braidese era stata oggetto di un preoccupato intervento del consigliere regionale albese del M5S Ivano Martinetti.



"L’apertura dell’ospedale di Verduno non deve determinare un taglio di servizi sul territorio – aveva dichiarato l’esponente pentastellato –. Ci domandiamo quale sia il destino del Pronto Soccorso di Bra (circa 20mila accessi annui) che, secondo le informazioni fatte trapelare dalla Giunta Regionale, dovrà chiudere per garantire personale a Verduno. Sarebbe davvero grave se si andasse in questa direzione, il Braidese perderebbe ancora una volta servizi fondamentali senza nemmeno poter contare sulla piena operatività del nuovo ospedale unico, nonostante tutte le promesse di questi anni. Vogliamo chiarezza su questo punto e la chiediamo all’assessore alla Sanità Icardi e all’intera Giunta Regionale".



"Comprendiamo come l'emergenza porti a trovare nuovi spazi idonei – proseguiva l’intervento di Martinetti –, occorre però considerare per Verduno gli aspetti relativi ai collaudi essenziali per la sicurezza e il fatto che questa struttura, nonostante la nuova operatività, sarà ancora un cantiere probabilmente per molto tempo. Quali garanzie di sicurezza offre la struttura? Anche a questa domanda vorremmo risposte precise e convincenti".



Infine, l’esponente del M5S esprimeva perplessità sulla scelta di affidare a Giovanni Monchiero l’incarico di commissario per l’apertura di Verduno: "Ci chiediamo infine che senso abbia individuare un commissario con il solo compito di seguire l’apertura dell’ospedale quando, da ormai decenni, molti funzionari dell’Asl Cn2 lavorano per questo obiettivo".