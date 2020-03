Cantieri di lavoro per disoccupati over 58: prorogati i termini

Sono stati prorogati fino al 15 aprile 2020 i termini entro i quali è possibile presentare domanda per partecipare a “Urban spaces”, cantiere di lavoro per l’impiego temporaneo di due cittadini disoccupati con più di 58 anni di età che saranno utilizzati in attività di manutenzione e di pubblica utilità sul territorio.



Il cantiere di lavoro durerà 260 giornate lavorative (12 mesi) per un impegno di 30 ore settimanali,suddivise su cinque giorni lavorativi. La domanda di partecipazione deve essere inviata all’Ufficio Protocollo del Comune di Bra secondo le modalità pubblicate sul sito web istituzionale.



Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informagiovani esclusivamente telefonando allo 0172-438241 negli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, venerdì dalle 10 alle 13.