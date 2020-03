Cherasco, rimandato il memorial Giovanni Garesio. Il budget devoluto agli ospedali della Granda e al Regina Margherita

Domenica prossima, 29 marzo, era in programma il primo Memorial Giovanni Garesio, storico maestro di sci, fondatore dello gruppo sportivo Garesio Sport, personaggio amato e stimato in tutta la Granda, morto nel luglio scorso.



L'evento era previsto a Limone Piemonte, sulle montagne che Garesio tanto amava. A causa dell'emergenza Covid-19 l'appuntamento è rimandato, ma lo Sci Club vuole onorare la memoria di Giovanni con un gesto di solidarietà.



L'intero budget previsto per il Memorial sarà devoluto agli ospedali dell'Asl Cn2, Asl Cn1 e Regina Margherita di Torino, un gesto che gli organizzatori dell'evento dicono "doveroso nei confronti della collettività e dei tanti medici, infermieri, tecnici, operatori sanitari che sono in trincea e stanno lottando da giorni per il bene di tutti".



"In questo momento di grande difficoltà ci è sembrato doveroso fare la nostra parte anche come sci club, abbiamo quindi pensato di devolvere il budget che avevamo a disposizione per la 1ª edizione del Memorial dedicato mio padre, Giovanni Garesio, agli ospedali della zona per l'emergenza Covid-19 - spiega la presidente del Club, Alessandra Garesio. - L'appuntamento con il Memorial tuttavia è solo rimandato alla prossima stagione, ma siamo certi di avergli comunque fatto onore e sicuramente lui sarà fiero di questa nostra scelta. Voglio ringraziare tutto il direttivo dello sci club Garesio Sport, la Lift, la Pro Loco di Limone e la Scuola Nazionale di Sci di Limone Piemonte per lo spirito collaborativo e la grande disponibilità che ci hanno dimostrato per la preparazione di questo evento e tutti gli sci club, lo sci Club Bra in primis, che avevano colto il nostro invito con grande entusiasmo e spirito di partecipazione".