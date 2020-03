Fossano: nuova stretta sui mercati. Sabato solo piazza Diaz e mercoledì solo piazza Castello

E' stata firmata in questi minuti l'ordinanza n° 8/2020 che disciplina ulteriormente i mercati sul territorio fossanese.

A partire da domani, sabato 21 marzo, il mercato del sabato, già riservato al solo settore alimentare, sarà limitato a piazza Diaz per evitare di creare colli di bottiglia su viale delle Alpi.

Il mercoledì il mercato sarà solo nella zona di piazza Castello: non ci sarà dunque il mercato di viale Alpi e piazza Diaz.

Invariato invece il mercato del lunedì in piazza Dompè e il banco del pesce del venerdì in piazza Castello.

Come già precedentemente disciplinato i soli banchi autorizzati sono quelli di prodotti alimentari.

Diverse, come si legge nel testo dell'ordinanza, le motivazioni che hanno spinto il sindaco Dario Tallone ad applicare nuove misure restrittive: "Negli ultimi due mercati del mercoledì dell' 11 e 18 marzo u.s. si è assistito ad un consistente transito pedonale delle persone tra Piazza Castello e Viale Alpi, motivato in gran parte da dichiarazioni di situazioni di necessità (acquisto beni alimentari), ma tale da non poter garantire completamente, tra le strade cittadine, le minime condizioni di sicurezza igienico sanitaria imposte dalla sopracitata normativa; i mercati stessi risultano già per la loro caratteristica fonte di aggregazione e di possibile contagio, ritenendo non più accettabile il transito nel centro cittadino di un consistente numero di persone, come accertato in occasione dei due mercati soprarichiamati; la situazione epidemiologica non risulta ancora stabilizzata sul territorio comunale a fronte della comunicazione di recenti casi di soggetti residenti positivi al COVID-19; quasi il 90% dei produttori agricoli/coltivatori diretti del mercato del mercoledì di Viale Alpi partecipano altresì al mercato settimanale del sabato in Piazza Diaz e che la sospensione del mercato di Piazza Castello non determinerebbe un'offerta completa di generi alimentari alla cittadinanza".