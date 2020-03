Gli ospiti del Mons. Craveri-Oggero lanciano un messaggio di speranza (video)

Sono circa due settimane ormai che i 128 ospiti tra autosufficienti e non autosufficienti della Casa per Anziani Mons. Craveri - Oggero di Fossano non possono, per direttive ministeriali, vedere i loro familiari.

I circa 70 operatori si stanno operando perché possano restare in contatto con i parenti attraverso le videochiamate affinché sentano meno la lontananza e restino ancorati al senso di speranza che generano gli affetti.

Questa mattina, però, sono proprio stati gli anziani ospiti del Mons. Craveri - Oggero a mandare un messaggio di speranza con un flash-mob. Alle 11, quando tutte le radio nazionali trasmettevano l'Inno di Mameli a reti unificate, anche gli ospiti e il personale della Casa per Anziani si sono uniti al canto e stanno ora condividendo il video raggiungendo così le case dei familiari e dei cittadini fossanesi e non solo con un messaggio di speranza.

L’evento ha coinvolto Operatori e Ospiti della Casa per Anziani, ed è stato ideato, coordinato e realizzato dalle educatrici Silvia e Giusy, promosse sul campo a sceneggiatrici, coreografe e registe.

"Purtroppo (ma per il bene di tutti), tutti quanti noi ci troviamo a convivere con le restrizioni che sappiamo, che si ripercuotono inevitabilmente sulla vita quotidiana dei nostri cari Ospiti, impossibilitati a ricevere visite dall’esterno per motivi di sicurezza. La realizzazione del piccolo flash - mob è stata un’occasione per stemperare la tensione e rilanciare un messaggio di speranza per tutti" hanno spiegato gli operatori.