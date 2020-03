A fronte dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, lo Spazio Genitori e Consulenze Educative del Consorzio Monviso Solidale si sposta anche… sul telefono! In questo periodo di sosta forzata forse riscopriamo la bellezza di prenderci del tempo, per noi e con i nostri cari. E questa è un’opportunità. Nelle relazioni ci sono però anche momenti di stanchezza, soprattutto di fronte ad una situazione così imprevista ed inusuale.



A volte condividere, anche solo per telefono, questa fatica può aiutare a sostenere le persone in un momento di tensione. Lo Sportello Temporaneo di Ascolto Telefonico (STAT) offre la possibilità di un confronto con il counsellor EP Colombero Roberto, che normalmente riceve al Centro Famiglie di Savigliano (CN). Il counsellor risponde al numero 338-7419215 (mail: roberto.colombero@monviso.it) tutti i giorni feriali dalle 14.30 alle 17 a partire da mercoledì 18 marzo 2020 fino al termine dell’emergenza coronavirus, quando proseguiranno solamente i colloqui presso il Centro Famiglie.



Lo STAT è un servizio gratuito, rimanendo a carico di chi telefona il solo costo della telefonata, che dipende dal proprio operatore telefonico.