Saluzzo, emergenza coronavirus: chiusi i cimiteri, aree verdi e aree gioco bimbi

Con l'ordinanza sindacale di ieri, giovedì 19 marzo, il primo cittadino Mauro Calderoni ha disposto al chiusura del cimitero, delle aree verdi e giochi bimbi.

“Nonostante tutti gli inviti a restare nelle proprie abitazioni, si sta riscontrando in questi giorni, nei luoghi pubblici come i cimiteri o le aree verdi e gioco bimbi, la presenza di numerosi cittadini ed utenti non compatibile con il rigoroso rispetto delle misure adottate dalle disposizioni nazionali. Pertanto, per l’estrema necessità ed urgenza di prevenire e contenere il rischio di ulteriore contagio ed evitare assembramenti il divieto di utilizzo di queste aree oltre che il divieto di accesso ai cimiteri comunali, con esclusione dei funerali, ma comunque con limitazione agli stretti congiunti.

Il sindaco chiede la collaborazione di tutti i cittadini per poter gestire al meglio questa situazione di emergenza coronavirus.