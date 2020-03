"Ste a ca'": Cervere lancia la diretta serale da casa Dotta (video)

Giornate lunghissime per tante persone costrette in casa in queste settimane, continue notizie negative di cui siamo costante bersaglio e l'esigenza di fare una corretta informazione per spingere le persone a restare a casa: ecco che in questo contesto a Corrado Marchisio, sindaco di Cervere e al consigliere Giacomo Dotta è venuta l'idea di un salotto televisivo virtuale.

Da ieri, giovedì, Dotta coordinerà una serie di dirette alle ore 20.30 per chiacchierare con sindaci, parlamentari, ma anche altre figure della comunità.

Ieri sera la prima puntata ha visto una conversazione tra Marchisio e Flavio Gastaldi, sindaco di Genola e parlamentare in forza alla Lega Salvini Premier.

"Volevamo trovare un modo per informare la cittadinanza, ma anche aiutarla a trascorrere il tempo. Ieri abbiamo ospitato, a distanza, Flavio Gastaldi che oltre che sindaco è anche parlamentare. Questa sera, invece, ci sarà Carlo Davico, sindaco di Cherasco".

Il format, che ha il titolo di "Ste a ca'", state a casa, slogan, anche, della spesa a domicilio, ha riscosso successo tra i cerveresi e non solo. L'appuntamento è per questa sera alle ore 20.30 con il sindaco Carlo Davico, sindaco di Cherasco.