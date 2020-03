Cuneo, ubriaco scaglia una pietra e rompe la vetrina di un negozio

A scagliare la pietra sarebbe stata una persona che risiede a Torino e che quindi - per le disposizioni del decreto sull'emergenza sanitaria Covid19 - non potrebbe neppure trovarsi a Cuneo, città diversa dalla sua residenza, senza motivi accertati di bisogno, salute o necessità.

"Da tempo i residenti si questa zona cittadina lamentano una situazione al limite della legalità - spiega il titolare dell'agenzia funebre Costantino -. Purtroppo ci sono persone che non rispettano le regole, neppure in questo periodo di emergenza e gli assembramenti davanti a certi negozi, sono all'ordine del giorno. Non parliamo poi del Movicentro dove a volte per passare bisogna scavalcare le persone che bivaccano".