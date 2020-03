Garessio piange Osvaldo Canavese: trascorse quasi un anno nei campi di concentramento

Come riferito dagli uffici municipali, "era stato catturato sul monte Grappiolo il 3 agosto del 1944 ed è stato internato nella zona del Reno, a costruire le trincee della linea Sigfrido e a lavorare in fabbrica. Riuscì a tornare a Garessio il 26 maggio 1945 e durante la prigionia, con grande costanza nonostante le tante disavventure, tenne un diario che è stato pubblicato dal Centro Studi Garexium".

E ancora: "Pagine forti, parole importanti, che Erika Peirano ha recitato davanti ai ragazzi delle Scuole Medie per il Giorno della memoria. Purtroppo l'aggravarsi delle condizioni di salute di Osvaldo, non ci ha permesso di averlo sul palco con noi. Lo ringraziamo per quanto ha fatto per far conoscere la sofferenza degli italiani nei campi di prigionia".



Osvaldo Canavese lascia la moglie Romana e il figlio Oscar.