Non risponde ai messaggi dell’amica, che dà l’allarme: 64enne trovato morto in casa a Paesana

P.C., 64 anni, è stato ritrovato morto – nella notte – all’interno della sua abitazione in borgata Sanghione, a Paesana. L’uomo viveva in una delle case del piccolo “borgo” posto sulle alture proprio a monte della centrale idroelettrica delle Calcinere.

Originario di Milano, l’uomo, da quanto si apprende, era in paese da diversi mesi, sin dai primi giorni del 2020. A dare l’allarme è stata un’amica, insospettita dal fatto che il 64enne non le rispondesse né ai messaggi né al telefono.

Sono stati allertati i Carabinieri e nella notte, intorno alle 2, una pattuglia dell’Arma ha raggiunto la località Sanghione, accessibile soltanto per una strada sterrata e non da tutti i mezzi, dal momento che le condotte idriche dell’impianto idroelettrico passano proprio sopra la strada.

Giunti sul posto, l’uomo è stato rinvenuto privo di vita all’interno di casa. È stata immediatamente allertato il servizio di emergenza sanitaria, ma il medico intervenuto null’altro ha potuto fare se non constatare il decesso del 64enne.

Per il trasporto a valle della salma, date le difficoltà legate alla strada, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Barge.