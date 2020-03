Piattaforma aerea si ribalta sulla Ss 231 a Monticello. Incendi di sterpaglie a Bra e Diano d’Alba

Non ha fortunatamente provocato feriti l’incidente stradale che poco più di un’ora fa ha coinvolto due mezzi pesanti di passaggio nel tratto della Strada Statale 231 che attraversa il territorio di Monticello, all’altezza dell’incrocio che precede di pochi metri gli impianti Italgelatine.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Comando di Bra, intervenuti sul posto insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontari di Bra, un mezzo con piattaforma aerea si è ribaltato sulla carreggiata dopo essersi scontrato con un autoarticolato.

Sul posto si attende l’arrivo dell’autogru chiamata a rimuovere il mezzo incidentato, mentre la circolazione stradale prosegue sulla sola corsia rimasta comunque libera.



Messa in sicurezza la zona i Vigili del Fuoco presenti sul posto sono stati dirottati nella zona di Madonna dei Fiori a Bra, chiamati a spegnere un incendio di sterpaglie verificatosi accidentalmente sul posto.



Negli stessi minuti una squadra del Distaccamento di Alba interveniva invece per analogo intervento a Diano d’Alba, poco prima dell’abitato provenendo da Alba.