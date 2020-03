Fine settimana dal clima incerto, in attesa di una nuova invernata

L’alta pressione cede poco a poco spazio ad infiltrazioni fredde in quota che generano instabilità locale nel weekend. Da lunedì un ingresso di aria molto fredda dalla Russia ci riporterà per qualche giorno in pieno inverno, proprio quando da qualche giorno avremo passato l’equinozio di primavera.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 20 a mercoledì 18 Marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibili piogge sparse e nevicate a quote alte. Nel pomeriggio possibile sviluppo di qualche rovescio più intenso sulle zone alpine, principalmente meridionali, per il passaggio di un piccolo nucleo di aria fredda in quota. Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime che rimarranno tra 14 e 19 °C. Venti assenti o deboli meridionali.

Sabato 21 e domenica 22 Marzo

Temporaneo miglioramento tra sabato e domenica mattina, con temperature però in graduale calo specie nelle massime. Minime ancora stazionarie intorno 4/8 °C. Dal pomeriggio di domenica precipitazioni sparse interesseranno soprattutto le zone meridionali del Piemonte, per l’ingresso di aria più fredda da est. La quota neve si abbasserà velocemente in tarda serata con neve che scenderà almeno fino 800 m.

Venti assenti o ancora deboli meridionali al pomeriggio di sabato. Domenica ingresso di aria più fredda con correnti da est/nordest che si intensificheranno in giornata. In Liguria dal pomeriggio forti venti settentrionali.

Da lunedì 23 Marzo

Irruzione di aria fredda dalla Russia, con forte abbassamento delle temperature, che rimarranno pienamente invernali almeno fino a mercoledì incluso. Massime che rimarranno sotto i 10°C in pianura, minime diffusamente sotto lo 0. Gelate diffuse al mattino specie da martedì mattina nelle zone in cui il vento si calmerà. Non sono previste precipitazioni rilevanti se non quelle residue nella nottata di lunedì, nevose fino a bassa quota sull’arco alpino occidentale e meridionale.

Previsioni locali

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona