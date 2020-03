Coronavirus, Alstom verso la cassa integrazione su tutto lo stabilimento per due settimane da fine marzo

Era arrivata preventivamente rispetto ad altri grandi stabilimenti del cuneese la scelta di chiudere lo stabilimento all'Alstom di Savigliano. Il sito di via Ottavio Moreno che impiega circa 1.100 lavoratori aveva optato per la chiusura il venerdì 13 marzo e per lunedì 16 e martedì 17 marzo. Tre giorni di fermo dell'attività produttiva e dal 18 marzo si è ritornati in azienda.

L'azienda avrebbe da far fronte ad alcune commesse non prorogabili oltre alla chiusura dell'anno fiscale previsto per fine marzo.

Per questo motivo a seguito di incontro odierno tra rsu e azienda l'ipotesi più prevedibile è quella dell'attivazione della cassa integrazione per "Covid-19" a partire dal 26 aprile per l'area carrelli e dal 30 marzo per tutto lo stabilimento. L'attivazione della cassa sarà aperta, al momento, fino al 13 aprile. Il rientro è, salvo nuovi sviluppi, previsto per il 14 marzo.