Cosa succede dopo lo stop alle partite della serie A?

L’emergenza da Nuovo Coronavirus sta mettendo in ginocchio non solo l’Italia - Paese occidentale maggiormente colpito dal virus - ma anche il resto del mondo. Nei giorni scorsi l’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato ufficialmente la pandemia mondiale: questo significa che ogni Paese del Mondo deve attuare dei sistemi di emergenza sanitaria a livello nazionale.

Tra le tante restrizioni che sono state emanate in questi giorni, rientrano anche le manifestazioni sportive sia in presenza che, purtroppo, anche in assenza di un pubblico che assista. Tutti gli sport sono a rischio, numerose le cancellazioni di eventi sportivi, club di tutto il mondo e associazioni internazionali sono al lavoro per discutere programmi, ripensare calendari e rinviare eventi.

Analizziamo le casistiche più pessimistiche per il mondo sportivo e quello che potrebbe accadere nel mondo delle scommesse.

L’emergenza nel mondo sportivo

Tutto il mondo sportivo sta soffrendo in seguito al diffondersi di questa tremenda epidemia virale. Numerosi sportivi sono risultati positivi ai tamponi per il Nuovo Coronavirus e questo rafforza le posizioni dei Governi italiani e stranieri nelle restrizioni su tutto il mondo dello sport.

La Formula 1 ha rinviato le gare già programmate per la stagione del 2020, sacrificando le gare a Barcellona, in Vietnam, a Montecarlo; discorso analogo per i calendari ciclistici, con annullamenti per le Parigi-Roubaix, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi; l’NBA ha rinviato tutte le partite per volontà forte delle squadre nell’intento di tutelare i giocatori e tutto lo staff che potrebbe essere eventualmente coinvolto.

Il calcio non è da meno: la notizia più sconvolgente è stata quella del rinvio degli Europei, che dal 2020 slittano alla stagione estiva del 2021, per decisione del comitato organizzativo. Purtroppo, la situazione sembra poco promettente anche per la Serie A.

Il rinvio della Serie A

Per ora, in seguito agli annunci principali, sono numerose le partite di Serie A che sono state rimandate. Tutti i club - e la Serie A stessa - hanno ribadito la forte intenzione a voler concludere il campionato entro luglio, ma questo progetto potrebbe essere comunque messo in forte discussione dall’emergenza Covid-19.

Infatti, dopo aver incassato ogni deroga dagli organi competenti inclusa la Figc, la Serie A sta tentando di riorganizzare il proprio calendario nelle ipotesi più drastiche, tenendosi pronta al peggio, anche "a costo di giocare una partita ogni 3 giorni".

Cosa succede dopo lo stop alle partite della Serie A? Per quello che riguarda le partite rinviate, come ci si comporta in termini di scommesse sportive?

Scommesse sportive: cosa succede ora?

È impossibile pensare che questo stop forzato alle attività sportive agonistiche quali la Serie A e la Serie B (incluse anche le Serie minori) non abbia un impatto enorme anche sul mondo delle scommesse sportive, sia online che offline. Infatti, sono tantissime le persone che si stanno chiedendo cosa cambierà sulle scommesse già fatte.

Innanzitutto, è bene tranquillizzarsi perché è ancora possibile scommettere sulle competizioni non bloccate, anche se in tutto il mondo sono sempre più i club e gli enti che stanno ritirando le partite e gli eventi. Le scommesse per le partite di Serie A sono, almeno momentaneamente, annullate; le autorità competenti hanno dichiarato che le partite e le scommesse relative non riprenderanno finché il nuovo calendario non sarà ufficialmente emanato.

Per fare riferimento alle regole ufficiali che normano i comportamenti dei bookmaker ADM, quanto viene stabilito dall’articolo 6 comma 6 del Decreto Ministeriale 111 del primo marzo 2006 enuncia che: nel momento in cui una partita venga temporaneamente rinviata, l’esito dell’incontro e le scommesse su di esso verranno ritenuti validi nel caso in cui la gara venga rigiocata entro 72 ore a partite dalla mezzanotte successiva al giorno dell’evento previsto in origine, come anche confermato su questo sito.

Tutti i principali bookmaker e siti di scommesse italiani si attengono al regolamento previsto dall’AAMS. Se la partita è riprogrammata in una data oltre al terzo giorno - ed è questa la situazione in cui ci si trova a causa dell'emergenza sanitaria - la scommessa è considerata annullata e può essere, dunque, rimborsata dagli enti competenti, secondo quanto stabilito dal comma citato nelle righe precedenti.

Le alternative alle scommesse sportive

Le scommesse sulla Serie A e sul mondo calcistico in generale sono del tutto ferme fino a nuove disposizioni. Fortunatamente, però, l’emergenza sanitaria non è riuscita a bloccare altre tipologie di scommesse, sia sportive che non. Infatti, per gli amanti dell’azzardo, è ancora possibile giocare ad altre tipologie di giochi: primo fra tutti il poker, che resta disponibile nelle numerose piattaforme online destinate a questo amato gioco di carte.

Per tutti gli sport che ad oggi sono totalmente attivi e non soggetti a divieti per il Coronavirus, è possibile effettuare ancora scommesse sportive online senza alcuna preoccupazione.