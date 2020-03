Recensione completa del broker Libertex

Il broker Libertex è considerato a oggi uno dei migliori nel panorama delle piattaforme di trading online. Affidandoti a lui infatti puoi lavorare su diversi mercati, investendo in coppie valutarie, azioni, indici, ma anche metalli così come nelle materie energetiche.

Ti puoi registrare in maniera del tutto gratuita e molto velocemente. Come quasi tutti i broker online, puoi gestire il tuo conto personale tanto da computer quanto da dispositivi mobili.

I vantaggi di affidarsi al broker Libertex sono diversi. Prima di tutto stiamo parlando di un broker che opera nel settore ormai da più di 20 anni, e questo sicuramente ti offre una sicurezza maggiore rispetto ad altri broker che hanno iniziato ad operare nel mercato solo recentemente.

Tutte le operazioni le puoi svolgere i maniera molto veloce, usufruendo di ben 130 strumenti differenti. Un altro aspetto molto positivo del broker Libertex è che possiede un servizio di Accademia di Trading, perfetto se non hai esperienza nel settore e vuoi iniziare ad operare. E’ disponibile in quattro differenti lingue.

I vantaggi di affidarsi a Libertex

Libertex è un broker online perfetto tanto per gli esperti quanto per i principianti. Questo consente a una vasta gamma di utenti di accedere alla piattaforma e iniziare a guadagnare oppure a testare. Puoi scegliere tra fare trading Scalping, Trading Giornaliero o Trading Settimanale.

Vanta anche un ottimo servizio di assistenti clienti, attivo tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24. Si tratta di un broker regolamentato dalla CySEC.

La piattaforma è semplice da utilizzare e molto veloce. Le transazioni infatti sono immediate e puoi scegliere tra oltre 130 strumenti di trading differenti, tra cui azioni, indici, coppie valutarie, materie prime etc.

E’ disponibile in quattro lingue differenti e in 27 paesi, tra cui l’italiano. E’ una piattaforma affidabile dove il prelievo dei fondi è sempre garantito.

Puoi effettuare i tuoi depositi attraverso PayPal, Moneybookers e bonifico bancario. Per prelevare il denaro dal tuo conto e trasferirlo alla banca attraverso un semplice bonifico.

Come fare trading con Libertex

Per iniziare a fare trading con Libertex devi prima di tutto registrati. Una volta che il tuo account è attivo, in pochi secondi, puoi iniziare a fare speculazioni online. Puoi decidere di iniziare con un conto demo oppure puoi passare subito a un conto reale. Con il conto demo puoi imparare a fare trading usufruendo dei 5000 dollari messi a tua disposizione per il test (si tratta di denaro non reale e non ritirabile, una cifra pensata per farti fare la giusta pratica). Puoi accedere anche a una buona sezione formativa.

Questo broker non ha commissioni nascoste e puoi gestire il tuo conto ovunque ti trovi grazie all’applicazione mobile. E’ una piattaforma che soddisfa un po’ tutta l’utenza e puoi negoziare con molta facilità. Gli ordini possono essere eseguiti automaticamente selezionando quello che è il miglior prezzo all’interno del mercato.