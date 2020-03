Una nuvola non è il cielo

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.

Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.

Gli psicologi del Trauma Center del S.Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza









Me lo ripeto ogni giorno e lo ripeto ai miei figli. E’ un esercizio di pazienza e fiducia.

Una tempesta si è abbattuta sull’Italia, e prosegue inesorabilmente, mettendoci a dura prova. Ma la nuvola ingombrante che oscura le giornate non è il cielo, che paradossalmente oggi è azzurro, limpido, vivo, come gli sprazzi di quotidianità che, seppur un po’ forzata, continuiamo a vivere.

E’ una nuvola, e prima o poi passa, mi dico. E’ l’inverno che gela e raffredda e rende tutto spoglio e apparentemente morto: ma dopo ogni inverno, instancabile, arriva la primavera. Guardo le gemme sugli alberi, le primule gialle e le violette sui pendii delle colline; osservo meravigliata farfalle bianche che iniziano a svolazzare; ascolto il ronzio delle api sull’albero in fiore.

Guardo e attendo, in silenzio. Come le gemme rinascono dopo il freddo inverno, rinasceremo anche noi, timidamente e un po’ impauriti, e rimetteremo fiori e frutti. Ora è tempo di silenzio e attesa.