A Boves è sospeso il mercato di sabato 21 marzo

Il sindaco di Boves Maurizio Paoletti ha disposto la sospensione, per il prossimo sabato 21 marzo, del mercato settimanale di piazza dell'Olmo e via Roma, per l'impossibilità di garantire le condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, come disposto dal Decreto Ministeriale