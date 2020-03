A Cuneo contagi in salita del 20%: nel capoluogo più di 30 le persone risultate positive al Covid19

La situazione in città seguita a peggiorare, con numeri in incremento di circa il 20% rispetto a quanto comunicato ieri (27). Per questo si ribadisce l’invito ad uscire da casa solo ed esclusivamente per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute .

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti oltre 1000 controlli (tra tutte le Forze dell’Ordine impegnate in tale attività) nei confronti di persone trovate a spostarsi sul territorio comunale, sia a piedi che in auto. Purtroppo sono ancora molti quelli che dimostrano di non aver compreso appieno la gravità della situazione.

Per questo, e grazie alla disponibilità del vignettista Paparelli, è stato prodotto un volantino per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di stare a casa ed uscire solo ed esclusivamente per esigenze reali e non differibili. Il volantino verrà distribuito dai volontari della Protezione Civile e dal personale della Polizia Municipale nelle farmacie e nei negozi di alimentari, oltre che nei luoghi dove sono stati riscontrati i maggiori flussi di persone, sia sull’altipiano che nelle frazioni.

In ultimo un appello alla cittadinanza: in questo periodo gli sforzi che tutti i soggetti deputati alla gestione di questa emergenza stanno mettendo in campo sono notevoli e non sono rare le situazioni in cui bisogna provvedere ad una molteplicità di operazioni in brevissimo tempo. Piccole imprecisioni o banali errori sono possibili, come sanno tutti quelli che si sono trovati a dover eseguire molti compiti in poco tempo (un famoso detto recita: «solo chi non fa niente, non sbaglia mai»). Per questo chiediamo ai nostri concittadini, nel caso rilevassero situazioni non coerenti con le disposizioni, di essere sentinelle attive ed avvisare il Comune (attraverso il numero dedicato 0171.44.44.44, operativo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 18) per porre rimedio. Siamo una comunità e, se tutti facciamo la nostra parte, possiamo affrontare meglio la situazione, pur nelle difficoltà del momento.

Ricordiamo infine che per informazioni urgenti e di criticità, è possibile iscriversi al canale sms della Protezione Civile (cliccare sul bottone “Servizio Sms Protezione Civile” presente nell’home page del sito www.comune.cuneo.it, si verrà indirizzati ad una pagina con tutte le istruzioni per iscriversi al servizio).

Grazie dell’attenzione e cordiali saluti