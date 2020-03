Alberto Cirio: "Aiutateci a farci portavoce del rispetto, dobbiamo uscire da questo gravissimo tunnel" (VIDEO)

"Nei momenti di guerra le corsette non si fanno. Il nostro nemico non lo vediamo ma ci uccide. E in guerra non si fanno le corsette". Appello accorato del presidente del Piemonte, Alberto Cirio, questa sera nella sua diretta facebook.

Sulle nuove restrizioni decise dal Governo:“Bene la stretta, ma mancano ulteriori misure per mercati e supermercati”. “Proprio oggi avevo trasmesso a Roma l’ordinanza che eravamo pronti ad emanare in Piemonte, ma è un bene che il Governo abbia compreso la necessità di varare delle misure unificate per tutto il territorio nazionale”.

“Il provvedimento recepisce una parte delle nostre istanze - prosegue il presidente Cirio - anche se per l’attività motoria avremmo voluto fosse limitata a ragioni di salute. Non si fa cenno, inoltre, agli assembramenti davanti ai distributori automatici di cibi e bevande, né si parla purtroppo dei mercati e delle modalità per evitare l’assembramento negli esercizi commerciali, in special modo la domenica”.

Il presidente ha voluto toccare qualche dato: "La curva continua dirci che il numero dei contagiati nell'arco di tre giorni cresce. Oggi abbiamo 3576 contagiati, i posti per la terapia intensiva sono aumentati del 65%, dobbiamo fare la nostra parte. Abbiamo attivato le novità sui tamponi, in un'ora e mezza possiamo farne 16 per arrivare a 1200 tamponi al giorno e presto a 2200".

In Piemonte continua intanto il rifornimento dei dispositivi di protezione individuale a personale sanitario, farmacisti e medici di base. Nella giornata di oggi, l’Ufficio Beni e servizi dell’Unità di crisi della Regione Piemonte ha provveduto all’invio alle Aziende sanitarie di 53.850 mascherine chirurgiche, 900 tute protettive donate dalla comunità cinese, 1.470 camici veterinari, 4.410 mascherine ffp2, 28.300 guanti, 400 tamponi, 200 calzari, 500 cuffie.

Per il personale sanitario della Regione Piemonte, il governo regionale ha stabilito di voler effettuare un controllo esteso a tutti, da avviare secondo criteri di priorità condivisi con le organizzazioni sindacali di categoria che li rappresentano