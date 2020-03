Anche Ascom Savigliano promotrice di #iosonoimpresa

Anche Ascom Confcommercio Savigliano è promotrice dell’iniziativa#IOSONOIMPRESA.

Agostino Gribaudo, presidente di Confcommercio zona di Savigliano, ritiene totalmente insufficienti le misure adottate dal Governo nel Dl "Cura Italia" per i settori rappresentati.

La grave emergenza economica in cui versano le imprese del Paese, sembra non aver trovato lo spazio adeguato nel DL CURA ITALIA e per questo motivo, insieme alle Ascom Confcommercio di diversi territori, l’Associazione si è fatta promotrice dell’iniziativa #IOSONO IMPRESA, un grande appello collettivo raggiungibile all’indirizzo www.iosonoimpresa.it

"La guerra al Covid-19 si combatte su due campi: quello primario della sanità, per la tutela della salute pubblica, che in questo momento ha la priorità assoluta; quello economico, per la tutela della salute delle imprese e del tessuto economico italiano. Senza imprese non ci potrà essere una ripresa, non ci sarà più un sistema Paese. Le imprese vanno curate ORA, con misure che siano efficaci, tempestive e commisurate alla grande emergenza anche economica che ha colpito il nostro Paese e che non si esaurirà nemmeno una volta che il virus sarà sconfitto. Chiediamo a tutte le imprese di partecipare alla più grande manifestazione virtuale di questo periodo: #iosonoimpresa per il futuro delle nostre imprese, per il futuro del nostro Paese".