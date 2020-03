Orio al Serio, nello scalo chiuso lo spazio di promozione della Granda. Lo chef cheraschese Umberto Ferrondi: "Una tragedia terribile, vicino agli amici bergamaschi"

C’è una provincia italiana che più di altre sta patendo la pandemia del Coronavirus. E’ di due giorni fa l’immagine, forte ma emblematica, delle 65 bare portate via dai mezzi dell’Esercito. Non c’è più spazio nei loro cimiteri. Sembra un’immagine di guerra, di quelle lontane, che non siamo abituati a vedere. Ma è quanto sta succedendo a Bergamo dove l’emergenza Covid-19 è entrata nella fase critica.



La provincia di Bergamo, come quella di Cuneo, ha un’alta percentuale di piccoli comuni: sono 243 i centri bergamaschi, 247 quelli cuneesi. Provincia del nord, provincia operosa, ma saldamente ancorata alle sue tradizioni. Come la Granda. Potrebbero essere tante le similitudini tra il nostro territorio e quello bergamasco.



Ma ad oggi c’è una grande differenza, legata proprio a questa inaspettata emergenza sanitaria: sono più di 4.300 contagi in provincia di Bergamo, 181 in provincia di Cuneo.



L’aeroporto Orio al Serio è diventato uno snodo chiave dei voli low cost, il terzo in Italia per numeri di passeggeri. Insieme a Linate e Malpensa rappresenta il sistema aeroportuale milanese che porta con oltre 49 milioni di passeggeri nell’ultimo anno.



E’ proprio in questo aeroporto al gate 11 del terminal partenze c’è un po’ di Piemonte, un po’ di provincia di Cuneo. Qui è presente uno spazio di promozione dell’offerta turistica della Regione Piemonte nato da un accordo tra l’associazione Turismo Alpmed, le Camere di Commercio di Torino e Cuneo, la Fondazione Crc e le Atl regionali.



Proprio in questo spazio lo scorso 6 marzo si sarebbe dovuto tenere un evento di promozione dei vini legati alla provincia di Torino, a cui anche la nostra testata era stata invitata.



“Non abbiamo potuto svolgere questo evento e da oltre un mese non accedo allo spazio – ci spiega Umberto Ferrondi, chef della Locanda del Prof di Cherasco, assessore del Comune cheraschese, presidente di Gusta Cherasco e responsabile dell’organizzazione degli eventi culinari proprio nello spazio di Orio insieme a Valeria Mosca e a Enzo Basso.



“L’ultimo evento lo abbiamo organizzato il 12 febbraio – continua Ferrondi – con una degustazione dei baci di Cherasco pochi giorni prima di San Valentino. L’allarme Coronavirus non era ancora arrivato in Italia, eppure già percepivamo la paura delle persone che venivano a degustare i nostri prodotti. Poi da lì a pochi giorni la situazione è precipitata come ben conosciamo. Solitamente andavo a Bergamo in media una volta ogni dieci giorni, ma ormai la situazione in quelle zone si è fatta drammatica”.



“Sono in contatto con i responsabili retail del'aeroporto – continua Ferrondi – Lo scalo è ormai chiuso da una settimana, ma praticamente fermo da 20 giorni. Da fine febbraio c’è stato un brusco calo, come testimoniano anche alcuni video che ho visto in questi giorni, e che mostrano l’aeroporto deserto. Bisogna superare questa emergenza per ripartire e per farlo dobbiamo stare a casa tutti. Auguro agli operatori dell’aeroporto e a tutti i bergamaschi di superare al più presto la drammatica emergenza che si sta abbattendo in particolar modo sul loro territorio”.