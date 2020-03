“Catena sì, ma dal lato sbagliato”: la porta del parcogiochi di Cuneo si apre lo stesso e il video diventa virale

Sarà stata sicuramente la fretta di dover ottemperare all'ordinanza di chiudere tutti i parchi di Cuneo per limitare il contagio del Coronavirus, ma qualcuno direbbe bonariamente “Siamo proprio a Cuneo”.

Il lucchetto che doveva sbarrare l'ingresso al parcogiochi dei giardini Lanteri in via Dante Livio Bianco, accanto alla chiesa del Cuore Immacolato, è stato messo dalla parte sbagliata. La porta si apre.

Lo ha dimostrato un cittadino che ha postato questo video diventato virale: “Siamo a Cuneo, parcogiochi per bambini di fronte alla chiesa del Cuore Immacolato. Per ordinanza comunale è stato chiuso dalle autorità con catene e lucchetti nuovi. Così è come si chiudono le porte nella città di Cuneo. Catena sì, ma dal lato sbagliato”.

Ridiamoci sù, che di questi tempi non fa male.

P.s. Abbiamo fatto un giro in altri parchetti e il lucchetto era messo correttamente.