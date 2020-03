"C'è bisogno di comprensione e condivisione": la psicologa cuneese Elena Rittano attiva un servizio gratuito di ascolto

Stiamo raccontando della grande solidarietà che questo tragico evento in atto ha messo in moto. Solidarietà e generosità.

Mai come in questo momento la condizione che chiunque sperimenta è quella dello smarrimento, della vulnerabilità e della paura. E sono tanti gli psicologi che si sono messi a disposizione per dare un supporto e fornire una bussola per orientarsi in questo strano momento.

Tra loro c'è Elena Rittano. Il suo studio adesso è chiuso, ma ha comunque deciso di dare il suo contributo: infatti offre un'alternativa gratuita a chiunque sentisse l'esigenza di parlare e di essere ascoltato.

Mandando un messaggio al numero 3452976220 sarà possibile prenotare un colloquio telefonico gratuito con la psicologa per ricevere sostegno psicologico.

"Una scelta personale, che ho fatto perché sto ricevendo tante chiamate da persone che hanno bisogno di comprensione e condivisione. Ognuno ha la sua storia, i propri occhi, ma tutti condividiamo la speranza e il desiderio che tutto passi in fretta".