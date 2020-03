Cervasca, Garnerone: "Anche da noi la situazione sta peggiorando: serve senso di responsabilità da tutti i cittadini"

Cari cittadini, care cittadine,

la situazione anche nel nostro comune sta peggiorando; oggi siamo stati informati dalla Direzione Sanitaria del Servizio Igiene e Sanità Pubblica – A.S.L.CN1 che altri nostri concittadini sono risultati positivi al virus COVID-19 e alcuni sono in isolamento domiciliare fiduciario presso la propria residenza, come i loro famigliari salvo diverse disposizioni.

Siamo in contatto con chi è in isolamento domiciliare, o con i famigliari di quelli ricoverati, per mantenere un vivo rapporto, portare la nostra solidarietà e vicinanza a nome di tutti i cittadini oltre a comunicare i comportamenti da seguire e i servizi di cui possono usufruire.

Purtroppo troppe persone non stanno rispettando le regole, ampiamente divulgate e continuano a uscire senza giustificati motivi.

Ci auguriamo che TUTTI I CITTADINI SI RESPONSABILIZZINO E RESTINO A CASA. Le uscite devono essere limitate alle effettive esigenze e necessità inderogabili.

Solo con il rispetto e la collaborazione di tutti potremo affrontare meglio questa situazione di emergenza sanitaria.

Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione sul sito del Comune.

Per emergenze da Coronavirus, contattare il n. 3385789826.

Le misure di contenimento del COVID-19 (CORONAVIRUS) sono in atto su tutto il Territorio Nazionale con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. del 9 e 11 marzo 2020) e sono confermate fino al 3 aprile 2020.



Il Sindaco, Enzo Garnerone