Condomini: ecco le regole dettate dall’emergenza Covid19

In questo periodo di emergenza sanitaria, ogni nostro comportamento deve attenersi a delle regole ben precise, considerando sempre che la regola principale resta sempre il buon senso ed il rispetto per gli altri.

In queste ore gli amministratori condominiali - per essere certi che i propri condomini siano informati sulle disposizioni e i comportamenti da tenere - hanno diramato un vademecum per attenersi alle regole dettate dal decreto ministeriale.

In particolare: occupare gli spazi comuni - come scale, ascensore, aree verdi, corsia autorimesse - soltanto per il tempo strettamente necessario agli spostamenti evitando di sostare per tempi prolungati oltre lo stretto necessario. Evitare di toccare mancorrenti, muri o altre parti se non strettamente necessario. Evitare gli incontri ravvicinati in atri e pianerottoli e comunque mantenendo sempre una distanza di sicurezza di almeno un metro.Non usare l’ascensore e se questo non fosse proprio possibile, utilizzarlo solo una persona per volta.

Gli amministratori invitano anche “ad essere tolleranti verso schiamazzi di bambini in casa o movimenti nelle abitazioni ai piani superiori, cercando comunque di evitare rumori inutili, fastidiosi o molesti anche nel rispetto di chi deve comunque lavorare o di persone anziane o ammalate. In alcuni condomini le ditte delle pulizie, durante gli interventi di pulizia settimanali, stanno già utilizzando prodotti disinfettanti, con particolare attenzione a tutte le superfici toccate di frequente, quali mancorrenti, maniglie delle porte, pulsanti luci scale e pulsanti ascensore. È chiaro che una vera e propria sanificazione delle parti comuni si renderebbe necessaria esclusivamente nel caso in cui venisse accertato almeno un caso di COVID-19".