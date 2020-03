Coronavirus, Caviglia e Buttieri di ATC Piemonte Sud si appellano agli inquilini: "Rispettate le norme sanitarie e restate in casa"

“ Rivolgiamo un accorato invito ai nostri inquilini affinchè rispettino scrupolosamente tutte le norme sanitarie previste nel decreto sull’emergenza Coronavirus e, in particolar modo, li esortiamo a restare in casa e ad uscire dall’abitazione solo per stretta necessità ”.

Per venire ulteriormente incontro alle eventuali necessità che avessero carattere di effettiva urgenza nelle zone più colpite del cuneese, il vicepresidente ATC Buttieri informa che si mette a disposizione con il proprio numero di cellulare 351.7991722.



“Nonostante la grande difficoltà che si registra in più fronti in questi giorni, noi non lasciamo soli i nostri inquilini. Chi avesse problemi urgenti e indifferibili può interpellarmi personalmente in modo che, anche se da casa, posso intervenire mettendo in modo l’apparato della struttura. Raccomando a tutti – conclude Buttieri - responsabilità e senso civico in questo momento particolarmente delicato che stiamo attraversando”.