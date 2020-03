Coronavirus e donazioni agli ospedali: la BCC di Casalgrasso e Sant'Albano stura azzera le commissioni

Zero commissioni per chi farà una donazione a favore degli ospedali del territorio. E’ il provvedimento adottato dalla Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, teso a favorire il sostegno alle strutture sanitarie che stanno lavorando senza sosta per l’emergenza coronavirus.



L’azzeramento dei costi per queste operazioni è una misura concreta con cui la Banca accompagna l’appello rivolto a tutti i propri soci e clienti affinché, anche con somme modeste, facciano un gesto concreto di solidarietà. Per favorire le donazioni, la Banca ha annullato le commissioni per i bonifici disposti verso la Fondazione Ospedale Santa Croce di Cuneo, l’Asl di Torino 5 per l’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola e l’Asl Città di Torino per l’Ospedale Amedeo di Savoia.