Monchiero: "L’ospedale di Verduno operativo dalla prossima settimana"

Procedono spediti i lavori per l’apertura dell’ospedale di Verduno - individuato dalla Regione quale “Covid hospital” per far fronte all’emergenza legata al Coronavirus -, che potrà aprire anche grazie alle deroghe concesse dai Vigili del Fuoco. Lunedì prossimo, 23 marzo, il concessionario dovrebbe consegnare la struttura, che nei giorni a seguire verrà attrezzata per accogliere i pazienti: si slitta di qualche giorno, dunque, rispetto alla data di domenica 22 marzo ipotizzata in un primo momento dall’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi.

“È un momento difficile, ma finora la piena collaborazione di tutti ci ha permesso di gestire la situazione – afferma Giovanni Monchiero, il commissario straordinario nominato dalla Regione per la gestione del nosocomio intitolato a Michele e Pietro Ferrero –. La parziale apertura ci consentirà, in questa fase iniziale, di poter disporre di 6 o 7 posti in rianimazione e una decina in terapia sub-intensiva”. Entro metà aprile la capacità di accoglienza dell’ospedale dovrebbe salire raggiungendo la quota dei 200 posti letto annunciata dall’assessore Icardi. “La vera discriminante sarà il reperimento di attrezzature, dispositivi e personale qualificato in grado di garantire un’adeguata assistenza ai pazienti”.

A questo riguardo, proprio oggi alle 12 è scaduto il bando per l’assunzione del personale necessario al corretto funzionamento dell’ospedale, con l’inserimento di 34 medici e 72 infermieri.

“Abbiamo ricevuto oltre 150 candidature da tutta Italia – prosegue Monchiero –. Tra oggi, domani e dopodomani l’Ufficio personale dell’Asl CN2 passerà al vaglio le domande, valutando le diverse competenze. Quindi si tratterà di inquadrare le nuove risorse e di strutturarsi per partire, confidando nella tempestività degli approvvigionamenti”.