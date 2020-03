Covid-19, primi contagi a Castellinaldo e a Priocca (VIDEO)

Nel Roero si stanno diffondendo i contagi dal Coronavirus. Anche i Comuni di Castellinaldo e di Priocca non vengono risparmiati. Ad annunciare i primi casi di contagio dal Covid-19 sono anche in questo caso i primi cittadini, rispettivamente il sindaco di Castellinaldo, Giovanni Molino , seguendo l'esempio ormai di altri suoi colleghi, attraverso un video-messaggio sui social.

"Un nostro concittadino è risultato positivo al Coronavirus, si trova ora ricoverato all’ospedale Santa Croce di Cuneo in condizioni stazionarie. Sono state avviate tutte le procedure e la famiglia rimarrà in quarantena volontaria. Inoltre abbiamo aperto il Coc e comunicato agli Enti preposti la situazione. Concludo con un appello rivolto ai cittadini: abbiate senso di responsabilità di ognuno di voi, rispettate le regole imposte dal Governo in base al DPCM per salvaguardare la salute di noi tutti".