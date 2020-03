Emergenza Coronavirus: "A Villanova Mondovì troppa gente per strada"

"Per motivi di servizi in Croce Rossa, mi trovo obbligata a transitare nel mio paese e lungo la strada che da Villanova conduce a Mondovì... Per quanto io ami tutti i villanovesi, ho notato tanta troppa gente incurante delle disposizioni emanate. Anche se queste non sono tassativamente imposte, ve lo chiedo con tutto il cuore: evitate" .

"Evitate di fare passeggiate o uscite per cose di poco conto - prosegue LIna Turco -. Noi della Croce Rossa ci siamo per tutti e per tutto: per la spesa, per i bisogni primari e, purtroppo, anche per chi ha veramente bisogno di assistenza... Per il bene che voglio a Villanova vi chiedo con tutto il cuore di stare a casa: solo così avremo modo di ritrovarci tutti assieme molto presto. Grazie da parte mia, dei miei volontari e di tutti gli instancabili operatori sanitari che collaborano con noi a ritmi divenuti ormai insostenibili".