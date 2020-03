Emergenza Coronavirus: vescovo di Mondovì sospende Comunioni, Cresime ed esercizi spirituali

Nella diocesi di Mondovì stop a Prime Comunioni, Cresime, esercizi spirituali, campi scuola e oratori estive: è quanto previsto dal decreto del vescovo, monsignor Egidio Miragoli, sottoscritto giovedì 19 marzo 2020 e diffuso in queste ore, "per tutelare le persone, la comunità e i sacerdoti" nel contesto emergenziale connesso alla rapida divulgazione del Coronavirus in Italia.

"A nessuno - si legge nel documento - è consentito assumersi la libertà di procedere in senso contrario. Alla luce dell'evoluzione della situazione saranno date disposizioni affinché le menzionate celebrazioni comunitarie siano programmate per il periodo autunnale".

Per ciò che concerne i campeggi, i campi scuola, gli oratori estivi e gli esercizi spirituali, "la situazione attuale e le considerazioni circa l'evoluzione dell'epidemia sembrano sconsigliare fin da ora tutte queste attività, che, stanti le disposizioni delle competenti autorità civili, possono comportare per gli organizzatori, parrocchie e diocesi, responsabilità, anche gravi, specie nei confronti dei minori".

Infine, ogni iniziativa della diocesi o delle associazioni diocesane è da ritenersi annullata, anche qualora le disposizioni civili di salute pubblica dovessero allentarsi nelle prossime settimane.