Il caso del lucchetto messo male? La vicesindaco Manassero: “Io ci ho visto un dipendente comunale stanco e preoccupato con molti interventi da fare nonostante il timore per il contagio”

Sono considerazioni sensate e umane quelle che arrivano dalla vicesindaco di Cuneo Patrizia Manassero all'indomani del video diventato virale sull’errore grossolano nella chiusura del giardinetto di piazzetta Brunone Lanteri, di fronte al Cuore Immacolato.

Vi riproponiamo il video in cui si vede il lucchetto nuovo e luccicante posizionato sulla portina di ingresso ma sul piantone con i cardini, un intervento inutile.

Patrizia Manassero affida i suoi pensieri a facebook e noi li condividiamo con voi lettori per fare una riflessione comune:

“Ho riso, si, mi sono fatta una risata e ho pensato che l’incidente si candida ad essere inserito nella raccolta di storielle sui cuneesi che Piero Camilla, storico direttore della biblioteca cuneese, aveva predisposto. Un libretto leggero che ci raccontava sempliciotti, con le luci accese di giorno, gozzuti e ostinati creduloni.

Ho sorriso ma è stata una risata amara.

Sapete cosa ho visto in quel video?

Ho visto un dipendente comunale stanco e preoccupato perché gli organici sono ridotti, con molti interventi da fare nonostante il timore per il contagio, un dipendente che ha fatto un errore.

Ho visto un cittadino che nonostante tutti i divieti ed i messaggi veicolati alla grande su tutti i mezzi, era ai giardinetti con la figlioletta. Un cittadino che di fronte alla scelta di collaborare avvisando al numero messo a disposizione dall’Amministrazione per ogni comunicazione e il dileggio (voglio credere sia ironia) sul web ha scelto il secondo.

Probabilmente il nostro dipendente ha lavorato distratto e il cittadino aveva ragioni sacrosante per stare lì ma...

Ieri è stata una giornata di caccia all’untore e la tastiera ha agevolato l’attività. Quante denunce o commenti piccati avete letto o anche scritto sui passeggianti? Una marea, mi ci metto anch’io.

Eppure... eppure sappiamo che dobbiamo ASSOLUTAMENTE restare in casa, è l’unico modo per fermare il contagio.

Eppure sappiamo che per molti è DIFFICILISSIMO restarci, pensate a chi ha case piccolissime, tensioni anche violente nel nucleo, un malato oncologico o di Alzheimer, un disabile grave, una persona con disturbo autistico da accudire, le situazioni sono infinite.

Non tutti hanno casa con giardino, balconi e terrazzi dove poter sfogare tensioni e tirare un respiro.

Non tutti hanno strumenti tecnologici per assistere alle lezioni, vedere film, leggere libri e fare le tante cose che ci vengono offerte.

L’attività fisica, passeggiata o corsa, fino ad oggi non sono vietate ma, forse forse ne abbiamo abusato? Corsa in gruppo? Tutti a passeggio nello stesso posto? Capannelli? Abuso della spesa? Mantenendo la distanza raccomandata si potrebbe anche fare ma stiamo dimostrando di non essere rispettosi della sfida collettiva, infatti stanno arrivando misure ancora più restrittive ed anche l’Esercito in campo, l’Esercito avete idea di cosa vuole dire!

Il video di ieri sera mi ha lasciato l’amaro in bocca, con la constatazione che se è altissima l’indignazione collettiva verso chi sta fuori a camminare è stata velocemente superata da quella verso i dipendenti pubblici e gli amministratori.

Sugli amministratori non dico, siamo sempre “colpevoli”, ma a tutti coloro che in questi giorni sono chiamati a lavorare, dal personale sanitario, ai tanti servizi alla persona, alla produzione ed ai servizi sul territorio un grazie di cuore, sappiamo i timori che avete in cuore e la necessità del vostro lavoro, coraggio!

A tutta la collettività, stiamo a casa, con senso civico e collaborativo #facciamoibravi #cittadiniresponsabili”