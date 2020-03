Il coronavirus modifica i turni dei vigili del fuoco: 24 ore di lavoro e 72 di stop, interventi diminuiti fino al 70%

"Da noi la situazione è esattamente come in tutta Italia: critica. Stiamo lavorando con i dispositivi che ci vengono forniti dal ministero, ma se la guerra duererà ancora a lungo le munizioni finiranno". Commenta così il comandante provinciale dei vigili del fuoco Vincenzo Bennardo la situazione della provincia di Cuneo.

Le sigle sindacali, a livello regionale, hanno diffuso l'appello ad istituire, in tempi brevissimi, un protocollo che preveda l’effettuazione del “tampone”, possibilmente a cadenza periodica, o di altre attività tali da certificare la negatività al COVID-19 per tutti i Vigili del Fuoco – compreso personale volontario e amministrativo – che prestano servizio in Piemonte, in modo da poter garantire che i soccorritori non si trovino, loro stessi, ad essere diffusori inconsapevoli del virus verso la popolazione inerme ed inoltre al fine di permettere l’immediato isolamento dei soggetti asintomatici".

I vigili del fuoco, assieme alle forze dell'ordine, alla protezione civile e, ovviamente, ai sanitari, stanno lavorando per continuare a garantire il soccorso e la sicurezza.

C'è bisogno di ridurre il rischio di contagio. "Gli interventi si sono ridotti tantissimo, direi tra il 50 e il 70% - commenta ancora Benanrdo. A livello nazionale è stata modificata l'organizzazione dei turni, per dimezzare i contatti e le uscite per recarsi sul posto di lavoro. Si lavora per 24 ore e si sta a casa per 72. Il problema non è la criticità a Cuneo, ma la situazione in tutta Italia, che è di piena emergenza".