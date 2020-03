Il “Valle Po” raddoppia la donazione per l’ospedale di Saluzzo: dopo il “settore calcio”, anche il volley dona 1000 euro

Raddoppia la cifra che la Società polisportiva dilettantistica Valle Po ha deciso di donare all’ospedale di Saluzzo.

Dopo l’annuncio, da parte del “settore calcistico” della Polisportiva, della prima donazione di 1000 euro in favore del presidio ospedaliero duramente messo a prova dall’emergenza Coronavirus, anche il “Volley Valle Po” ha deciso di fare altrettanto, con una seconda donazione di pari importo.

“Anche la pallavolo – spiega Adriana Para, dirigente del Volley Valle Po – scende virtualmente in campo in aiuto a chi combatte in prima linea per difendere la salute di tutti: insieme ai nostri amici calciatori, e speriamo a tante altre associazioni, ci uniamo alla raccolta fondi. Coraggio! L'unione fa la forza: tutti insieme, ce la faremo!”.

Il versamento è stato effettuato sul conto corrente messo dell’“Officina delle idee per l’ospedale di Saluzzo”, promotrice insieme ad altre realtà della raccolta fondi per gli ospedali di Saluzzo, Savigliano e Fossano.

“L'Officina delle idee – ci dice il presidente, Giovanni Damiano – ringrazia per la generosità dimostrata questa importante realtà sportiva della Valle Po”.

COME PRENDERE PARTE ALLA RACCOLTA FONDI

L’iniziativa solidale è promossa dalle associazioni “Officina delle idee per il futuro dell’ospedale di Saluzzo”, “Amici dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano” e “Cuore in mente APS”.

Come donare? Con un versamento con causale “Erogazione liberale Emergenza Covid-19” sul conto corrente di una delle tre associazioni.

Associazione Amici Ospedale Ss. Annunziata Savigliano Onlus: (CRS Savigliano - Iban: IT39M06305 46851 000010142521); Officina delle Idee per l’ospedale di Saluzzo (CR Saluzzo/Bper - Iban: IT66Y0629546770000001623357); Cuore in Mente APS (UBI Banca di Savigliano - Iban: IT58V0311146850000000001358).

“Grazie del vostro gesto di solidarietà – concludono le associazioni – sicuramente contribuirà a salvare delle vite che potrebbero essere le nostre o quelle dei nostri cari. Vi ricordiamo che il contributo potrà essere dedotto nella dichiarazione dei redditi”.