Il vescovo di Pinerolo, Derio Olivero, positivo al coronavirus

Il vescovo di Pinerolo monsignor Derio Olivero, originario di Centallo, è positivo al coronavirus. Il vescovo aveva una febbre alta da diversi giorni e ieri era stato ricoverato in ospedale per accertamenti ed è stato sottoposto al tampone che ha dato esito positivo, come ha comunicato poco fa il vicario generale don Gustavo Bertea, invitando i fedeli a pregare per lui.

Una brutta notizia che si somma a di monsignor Pier Giorgio Debernardi, vescovo emerito che dal 9 marzo è in ospedale in Burkina Faso, dove è in missione, perché ha contratto la febbre Dengue, una forma malarica.