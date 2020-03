La solidarietà ha tante forme: Sara mette all'asta borse e capi griffati e raccoglie più di 2mila euro per l'ospedale di Cuneo

Non si arrestano in Granda, né per quantità né per originalità, le iniziative grandi e piccole per sostenere gli ospedali del territorio, in un momento davvero drammatico per il nostro Paese.

"Piuttosto che niente, meglio piuttosto". Ed è da qui che ha preso il via l'idea di Sara, informatrice scientifica. Impotente di fronte a ciò che sta accadendo, come tutti noi, si è detta: "Qualcosa posso fare. Adesso".

Ha così deciso di lanciare un'asta su Instagram, raccogliendo ben 2.490 euro in poche ore. Che andranno all'ospedale di Cuneo e che, in soldoni, corrispondono a circa due ventilatori.

Appassionata di borse e capi griffati, negli anni ne ha comprati tanti, per un valore di migliaia di euro. "Con il tempo quelle cose hanno perso di importanza - racconta. Erano lì, nel mio armadio, a prendere polvere. E mi è venuto in mente di metterli all'asta. Non so quando potrò riprendere a lavorare e non posso fare molto di più. Il mio è un piccolo gesto per invogliare anche altre persone a dare un piccolo contributo alle strutture ospedaliere del proprio territorio".

"Ho venduto tutto, le mie amiche e conoscenti, in cambio di pezzi di grande pregio che hanno pagato molto meno del loro valore, mi hanno fatto delle donazioni. Che io girerò all'ospedale di Cuneo. La merce la riceveranno non appena usciremo da questa situazione. Sono davvero contenta perché sono riuscita a trovare il mio modo per dare una mano in una battaglia che ci riguarda tutti!"